Avvocatessa uccisa, confermato l’ergastolo di Pasquale Concas in Appello

Modena, 6 settembre 2023 – Confermata in corte d’Appello a Bologna la condanna all’ergastolo di Pasquale Concas, 53enne originario di Osilo, ritenuto essere l’omicida dell’avvocatessa Elena Morandi. Concas si trova già in carcere, con una condanna a 24 anni, per l’omicidio della prostituta Arietta Mata, avvenuta a Gaggio di Castelfranco ad inizio del 2018. In passato era stato invece condannato per l’omicidio di una terza donna, il primo in ordine di tempo, avvenuto a Olbia nel 1994 sempre a scopo di rapina. Il caso Elena Morandi: secondo le indagini Concas avrebbe soffocato l’avvocatessa 56enne per sottrarle una somma di 300 euro prima di appiccare il fuoco all’abitazione della vittima con l’obiettivo di simulare un incendio. Ma le indagini della squadra mobile hanno dimostrato che dietro a quell’incendio c’era ben altra dinamica dei fatti.