Avvocati contro il decreto sicurezza

Una nuova astensione contro il decreto sicurezza. E’ quella proclamata dagli avvocati penalisti tra il 5 maggio e la giornata di oggi. Infatti si asterranno dalle udienze, su iniziativa dell’Unione delle Camere Penali Italiane a cui aderisce anche la Camera Penale di Modena. L’astensione nasce dalla protesta appunto contro "l’abuso della decretazione d’urgenza in materia penale, spesso priva di reali motivazioni emergenziali, ma che esclude il dibattito parlamentare".

"Si evidenzia una tendenza consolidata: introduzione di nuovi reati, inasprimento delle pene e rafforzamento delle misure coercitive, presentate come risposte immediate alle preoccupazioni sociali – sottolineano gli avvocati –. Questo ’panpenalismo’ contraddice il principio dell’ extrema ratio, producendo effetti negativi sui diritti fondamentali senza reale efficacia. Denunciamo l’introduzione di norme che aggravano ancor più la crisi degli istituti penitenziari, aumentando gli ingressi in carcere anziché migliorare le condizioni di detenzione".