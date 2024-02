Axyon AI chiude un round di investimento da 3,9 milioni di euro

Axyon AI, società italiana fintech pioniera nel settore dell’intelligenza artificiale (IA), ha chiuso il suo ultimo fundraising guidato dalla società di venture capital statunitense Montage Ventures e che ha visto partecipare anche TechShop Sgr, oltre ad altri angel investors. Il round di finanziamento segna un nuovo capitolo nel percorso di Axyon AI verso la rivoluzione del settore dell’asset management con una tecnologia all’avanguardia basata sull’IA. L’iniezione di capitale di 3,9 milioni di euro consoliderà l’espansione commerciale e le iniziative di sviluppo tecnologico di Axyon AI, favorendo lo sviluppo di ulteriori innovazioni. Il round di finanziamento è costituito da 2,3 milioni di euro di nuova liquidità, mentre i restanti 1,6 milioni di euro saranno garantiti dalla conversione delle convertible notes emesse nel 2022 e sottoscritte, tra gli altri, dal Fondo Rilancio Startup di Cdp Venture Capital, Ing Ventures e UniCredit. Sin dalla sua nascita, nel 2016, Axyon AI è sempre stata all’avanguardia nella fornitura di soluzioni predittive innovative basate sull’IA. Integrando predizioni avanzate basate su modelli di IA e indici attivi, Axyon AI consente agli asset manager di operare in dinamiche di mercato complesse con maggiore precisione.

"Questo fundraising – commenta Daniele Grassi, Ceo e co-founder of Axyon AI – grazie alla partnership con Montage Ventures e TechShop, rappresenta per noi un significativo passo in avanti. La loro fiducia nella nostra visione e il loro ampio sostegno sono fondamentali per accelerare la nostra crescita. Quest’investimento apre per noi un’era di innovazione e di espansione commerciale; non vedo l’ora di lavorare alla realizzazione della nostra mission e per fornire le soluzioni IA più accurate e affidabili per la gestione degli investimenti".