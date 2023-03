Azienda del biomedicale cerca due operai

Iziwork sta selezionando in questo momento per una importante azienda del settore biomedicale l’agenzia sta selezionando 2 operaie di produzione per il reparto estrusione da occupare su Mirandola.

Le risorse inserite si occuperanno di movimentazione manuale di tubi fino ad un peso massimo di 15 chili; estrusione; etichettatura, confezionamento e pesatura del tubo.

L’orario di lavoro delle persone assunte è a tempo pieno su tre turni. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con compenso di 8,37 euro all’ora. Tra i requisiti si chiede disponibilità immediata, una buona manualità, una pur minima esperienza pregressa nella mansione di operaio, metalmeccanico, plastica e biomedicale.

L’annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi automuniti o motomuniti. L’annuncio è valido fino al 3 aprile e le domande di lavoro vanno inoltrate a: [email protected]