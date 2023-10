Azienda del settore carni cerca addetto commerciale

Il Centro per l’impiego di Vignola ricerca per un’importante azienda di carne che ha sede a Castelnuovo Rangone 1 apprendista da adibire all’ufficio commerciale e back office che abbia quindi un’età di massimo 29 anni. La persona neoassunta si dovrà occupare, dopo un periodo formativo iniziale, sia di una parte di back office e sia di vendita commerciale. E’ indispensabile essere in possesso della patente cat.B ed essere automunitoa. Inoltre, gli interessatie dovranno possedere una buona conoscenza del pacchetto office e avere un carattere predisposto alla vendita. Sarà consideratoa altresì preferibile il candidatoa che abbia maturato una esperienza pregressa in una macelleria. Alla persona neoassunta si offre un contratto di apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno. Le domande vanno inviate entro il 6 ottobre a impiego.vignola@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe