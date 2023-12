Azienda devastata dall’incendio. Coldiretti lancia una raccolta fondi

Coldiretti Modena ha lanciato una campagna di solidarietà a favore dell’azienda agricola Verde Oro di Canevare, per assicurarne la continuità operativa dopo l’incendio dello scorso 7 dicembre. Una delegazione di Coldiretti Modena, guidata dal direttore Marco Zanni accompagnato dai membri di Giunta Filippo Lelli e Armando Gualmini e dal segretario di zona Angelo Vescogni, ha compiuto una visita all’azienda. "Il fuoco – ricorda Coldiretti Modena – ha distrutto completamente il ricovero dei vitelli uccidendone 25 e ha danneggiato gravemente la stalla delle vacche da latte: fortunatamente quest’ultime si sono salvate ma, a causa dei gravi danni alla copertura, si è reso necessario spostarle nel ricovero di un altro allevatore che si è reso disponibile ad accoglierle temporaneamente in attesa della ricostruzione. É intervenuta immediatamente la solidarietà dei colleghi con l’offerta di mezzi tecnici e contributi in denaro per evitare la chiusura dell’azienda con tutte le conseguenze economiche, occupazionali e ambientali che la cessazione di un’attività, specialmente in montagna, comporta. L’azienda Verde Oro, infatti – sottolinea Coldiretti Modena - è situata in un territorio montano fragile, a rischio spopolamento, e assume un valore particolare in quanto vede impegnati anche i giovani figli del titolare Bernardo Ugolini oltre ad altri dipendenti". Per sostenere la ripresa dell’azienda e coordinare gli aiuti, Coldiretti Modena ha avviato una raccolta fondi attivando il conto corrente dedicato IBAN: IT 96 D 02008 12904 000106961864, intestato a Federazione Provinciale Coldiretti Modena, sul quale è possibile effettuare un versamento con causale: solidarietà incendio.

Walter Bellisi