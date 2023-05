Azienda edile assume un manovale con esperienza

Il Centro per l’impiego di Sassuolo ricerca per un’azienda del settore edilizia un manovale con almeno 5 anni di esperienza. La figura ricercata dovrà saper eseguire compiti di movimentazione manuale di materiali, preparazione malte a mano o con betoniera elettrica, scavi manuali. Richiesta patente B. Luogo di lavoro: Sassuolo e Guiglia. Si offre contratto tempo indeterminato. Orario tempo pieno. Offerta valida fino al 18 maggio. Ancora il Centro per l’impiego di Sassuolo ricerca per una Cooperativa sociale un fattorinoa per trasporto materiale dall’ospedale di Sassuolo agli ospedali Policlinico e Baggiovara di Modena. Si utilizza un mezzo aziendale. Indispensabile patente B. Preferibile licenza media eo diploma. Si offre contratto tempo determinato. Orario part time 20 ore settimanali con inizio alle 8 del mattino. Offerta valida fino al 18 maggio. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]