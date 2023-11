Azienda metalmeccanica assume programmatore

Il Centro per l’impiego di Sassuolo per conto di una azienda metalmeccanica del posto ha avviato la ricerca di 1 programmatore Plc e manutentore elettrico. Ai fini dell’assunzione si fa presente che l’azienda valuterà prioritariamente le candidature di chi abbia maturato una precedente esperienza per programmazione impianto domotica ed utilizzo pc. Saranno comunque prese in considerazione anche candidature di persone senza esperienza, purché siano in possesso di un titolo di studio attinente, ovvero di diploma informatico o laurea elettronica. Alla persona assunta è richiesta la disponibilità a svolgere un orario di lavoro di lavoro a tempo pieno. Le persone interessate e disponibili dovranno inviare le loro domande entro il giorno 29112023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe