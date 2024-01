Azienda offre impiego a meccanico esperto

Il Centro per l’Impiego di Sassuolo segnala che una importante azienda che ha sede a Rubiera (RE) sta cercando 1 operaio/a meccanico abile nell’operare su macchine per il movimento terra. Alle persone interessate è richiesta il possesso di una certa esperienza nel settore. Inoltre, l’azienda fa sapere che sono previste trasferte presso aziende clienti. Si comunica che saranno preferibilmente assunti candidati/e muniti del patentino per l’uso di carrelli elevatori. L’azienda ha specificato anche che saranno valutate candidature di persone di età inferiore a 29 anni e quindi in età per applicare contrato di lavoro di apprendistato, purché abbiano conseguito un titolo di studio attinente.

Le domande delle persone interessate e disponibili a svolgere questi ruoli vanno inviate entro il giorno 01/02/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.