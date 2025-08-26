Azienda ospedaliero-universitaria. Di Tella nuovo direttore sanitario. Ziglio farà il dirigente in Trentino

Il dottor Silvio Di Tella è il nuovo direttore sanitario del Policlinico. A comunicare il cambio della guardia è stata l’Azienda ospedaliero-universitaria. L’attuale DS, il dottor Andrea Ziglio, ha accettato l’incarico di dirigente generale del Dipartimento salute della Provincia Autonoma di Trento. Contestualmente, l’Aou di Modena oltre ad accogliere le dimissioni del Dottor Ziglio, ha a propria volta deliberato l’assegnazione dell’incarico di direttore sanitario al dottor Di Tella, che attualmente ricopre il ruolo di Ds all’Ospedale di Sassuolo (dal 1 ottobre 2019) e contestualmente è direttore del presidio ospedaliero dell’Azienda Usl di Modena (da settembre 2020).

Classe 1977, modenese, Di Tella dopo la specializzazione in Igiene e Medicina preventiva a Bologna nel 2006 ha potuto sviluppare la propria carriera in numerose strutture emiliane: ha lavorato presso la direzione sanitaria dell’ospedale di Baggiovara, dal 2012 a Bologna occupando anche il ruolo di responsabile logistica sanitaria dei percorsi chirurgici per l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, per poi assumere l’incarico di direttore sanitario a Sassuolo. Attualmente è vicepresidente della Cooperativa Sociale ’La Carovana’ di Modena.

Per conto dell’Ausl di Modena, Di Tella si è occupato fino a oggi di sovraintendere la direzione degli ospedali di Mirandola, Carpi, Vignola e Pavullo a fini organizzativi ed igienico-sanitari, svolgendo attività di indirizzo e coordinamento nei confronti dei dipartimenti ospedalieri e delle singole unità organizzative. Sempre in Ausl ha coordinato la costruzione di percorsi clinici e organizzativi tra le varie strutture ospedaliere del territorio.

"Desidero ringraziare il dottor Andrea Ziglio per la competenza, dedizione e professionalità dimostrata durante tutto l’incarico presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena ed esprimo le più sincere congratulazioni per l’importante ruolo che andrà a ricoprire presso il Dipartimento di Salute della Provincia autonoma di Trento", commenta il direttore generale, l’ingegnere Luca Baldino. "Allo stesso tempo desidero dare il benvenuto al dottor Silvio Di Tella in qualità di nuovo direttore sanitario augurandogli un buon lavoro".

A fare gli auguri di buon lavoroa Di Tella è anche Mattia Altini, direttore generale di Azienda Usl di Modena: "È un incarico più che meritato che gli consentirà di mettere ancora più a frutto le sue competenze proseguendo nell’obiettivo, che ci accomuna, di migliorare la sanità modenese". Il direttore generlae dell’ospedale di Sassuolo Stefano Reggiani ricorda come con Di Tella "abbiamo affrontato insieme il complesso periodo della pandemia e anche il percorso di pubblicizzazione della società, due momenti cruciali e particolarmente importanti. Il suo è stato un contributo di grande valore".

L’avvicendamento tra i due direttori avverrà il 15 settembre.