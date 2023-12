Azienda Usl, quadro della situazione a Finale Emilia

L’Azienda Usl – chiamata a rispondere dagli esponenti di Forza Italia Antonio Platis e Mauro Neri sui servizi sanitari del Distretto di Mirandola – non ha tardato a fornire un quadro della situazione. "L’attivazione del Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) di Finale Emilia – fanno sapere dalla direzione Ausl – non è altro che l’attuazione della programmazione condivisa con tutti i sindaci, approvata dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ed è in totale coerenza con il piano regionale di riferimento". Nel caso di Finale la dotazione numerica e il monte ore complessivo di medici e infermieri, in servizio 7 giorni su 7 per 24 ore, sono stati confermati – si afferma in una nota – nella trasformazione da Punto di primo intervento (PPI) a CAU. Rispetto al PPI, il CAU assicura una presa in carico più completa, con la possibilità di ricorrere a un ventaglio di esami strumentali. "Per quanto riguarda i 4 posti letto di terapia semintensiva, – prosegue Ausl – è costante lo sforzo nella selezione e assunzione di nuovi professionisti. Per Medicina Interna e Pneumologia sono già state reclutate rispettivamente 3 e 2 unità ed è prossima la pubblicazione di un nuovo concorso per Anestesia (reparto già incrementato di 6 unità mediche acquisite tra maggio e ottobre), mentre si sta attingendo da due graduatorie regionali per il reperimento di specialisti cardiologi con l’obiettivo di incrementare l’attuale dotazione medica: sono previste fino a tre assunzioni".

Alberto Greco