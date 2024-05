Aziende e giovani, è lo Young Day

Ricominciano gli appuntamenti con il Centro per l’Impiego. In arrivo lo "Young Day", una Giornata di orientamento e di incontro tra aziende e giovani under 35 che sono ancora alla ricerca di lavoro. L’evento è organizzato dal Centro per l’Impiego di Modena in collaborazione con il Comune di Modena. Si terrà giovedì 30 maggio dalle ore 14.30 a Modena presso "Laboratorio Aperto", in viale Buon Pastore 43. Sarà una giornata esclusivamente di orientamento al lavoro, finalizzata ad offrire il maggior specchio di occasioni possibili a chi è alla ricerca di un’occupazione. Le persone che interverranno potranno, infatti, in questa giornata raccogliere informazioni sulle opportunità di lavoro e di formazione presenti sul territorio ed essere aiutate dagli operatori del Centro per l’Impiego ad utilizzare gli strumenti più efficaci per cercare lavoro. Potranno inoltre conoscere i profili maggiormente ricercati dalle aziende partecipanti, effettuare colloqui con quelle di maggior interesse e consegnare loro il proprio Curriculum. Saranno, infatti, presenti aziende provenienti da diversi settori e zone del nostro territorio, che oltre a raccontare la propria mission ed organizzazione aziendale, esporranno quali sono i profili ricercati, le competenze tecniche e personali maggiormente richieste in fase di selezione e incontreranno direttamente i candidati. I giovani interessati a partecipare devono preventivamente registrarsi online. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la pagina dedicata: https://www.agenzialavoro.emr.it/agenda/prossimi-appuntamenti