Aziende sanitarie e sicurezza, ecco i temi oggi in discussione

La gestione del Multicentro educativo Modena - Memo, i lavori di riqualificazione degli orti per anziani di via Panni e l’unificazione del Policlinico e dell’ospedale di Baggiovara, sono tra i principali temi della seduta di oggi del Consiglio comunale di Modena, che ha in programma alcune interrogazioni e diverse mozioni. I lavori vengono trasmessi in diretta streaming sul sito web istituzionale. Sanità protagonista, argomento sollevato da ’Modena per Modena’ che chiede "lo stato dell’arte dell’unificazione degli ospedali modenesi Policlinico e Baggiovara". Quest’ultima istanza viene trattata insieme alla mozione presentata sempre dal gruppo ’Modena per Modena’ dal titolo ’proposta di unificazione delle Aziende sanitarie modenesi’.

Si parlerà anche di "azioni e strategie per il contrasto all’evasione fiscale e al lavoro nero nel comune di Modena" (Avs, Pd, M5s, Spazio democratico, Pri-Azione) oltre che di "sicurezza e rilancio economico sociale in zona stazione ferroviaria" (Fratelli d’Italia).