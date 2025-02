Aziende sanitarie, nuove nomine. All’Ausl arriva Luca Petraglia. Ospedali, tocca a Palazzo e Ziglio

Sono state definite le nuove direzioni strategiche delle Aziende sanitarie della provincia di Modena. Diverse le figure nuove, che prenderanno servizio a partire dal primo marzo, nelle nomine dei due direttori generali, Mattia Altini (Ausl) e Luca Baldino (Azienda Ospedaliero-Universitaria), giunte al termine di un lavoro concertato, con l’obiettivo di creare una squadra integrata, dalle competenze diverse e complementari.

Per l’Ausl il nuovo direttore amministrativo è Luca Petraglia, che sostituisce Stefano Carlini: avvocato, arriva dall’Ausl di Parma, dove ricopriva il ruolo di direttore del servizio interaziendale ’ufficio legale – divisione contenzioso sanitario’ e direttore facente funzione del dipartimento interaziendale legale. Confermata invece alla direzione sanitaria Romana Bacchi. Completano la squadra dell’azienda sanitaria territoriale Massimo Zucchini, attualmente dirigente dell’Area sociosanitaria, anziani e persone con disabilità della Regione, al quale dal primo marzo verrà affidata la direzione sociosanitaria dell’Ausl, e Daniela Altariva alla quale è stato conferito l’incarico di direttrice assistenziale.

Per quanto riguarda l’Azienda Ospedaliero–Universitaria, il nuovo direttore sanitario è Andrea Ziglio mentre il nuovo direttore amministrativo è Cosimo Palazzo che sostituiscono rispettivamente Ottavio Nicastro e Lorenzo Broccoli.

Figure di diversa estrazione ed età, per un mix di esperienza e innovazione al servizio dei cittadini del territorio modenese.

"Sono tutti profili di altissimo livello – sottolinea il direttore generale Ausl Altini –, con capacità tecniche e professionalità comprovate: insieme al dg Baldino abbiamo messo insieme una squadra con diverse competenze ed esperienze, ma che lavorando insieme potrà garantire alla comunità della provincia di Modena coesione d’intenti e una visione unica sulle sfide che la sanità di oggi sta affrontando a livello locale, regionale e nazionale. Colgo l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi arrivati, ringraziando Carlini per l’impegno profuso in questo anno di servizio a Modena, con i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale".

"Voglio anzitutto dare il benvenuto a Cosimo Palazzo e ad Andrea Ziglio – afferma il dg dell’Aou Luca Baldino – due colleghi di grande professionalità. Insieme lavoreremo per rafforzare i due ospedali dell’Azienda, il Policlinico e l’ospedale civile, in un’ottica di sistema con l’Azienda territoriale e di collaborazione con l’Ateneo nei reciproci ambiti di competenza. Il nostro obiettivo finale è sempre quello di fornire la migliore assistenza possibile. Infine, desidero ringraziare Lorenzo Broccoli e Ottavio Alessandro Nicastro per il lavoro svolto in questi anni".