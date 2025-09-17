Azione difende Zanca: "Il confronto è un valore"

La segreteria di Azione fa quadrato intorno all’assessore Paolo Zanca dopo la rampogna del segretario Pd Diego Lenzini: a proposito dell’incontro tra i vertici di Tper-Seta e l’amministrazione comunale la segretaria Stefania Cargioli riconosce "l’impegno del sindaco Mezzetti e della sua giunta nel tentativo di cambiare radicalmente i rapporti tra il Comune e le società partecipate, non solo con Seta, ma anche con Hera, ModenaFiere e le altre realtà che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini. È arrivato il momento che il Comune non sia più un semplice spettatore o delegante, ma che eserciti un ruolo forte di indirizzo, controllo e verifica sull’operato delle partecipate".

In questo senso, prosegue, "riteniamo che anche il confronto interno – se costruttivo – sia un valore aggiunto, utile per rafforzare le decisioni e arrivare a soluzioni migliori per la città. Modena merita un sistema di mobilità moderno e funzionante, non promesse disattese e gestioni opache. La segreteria provinciale di Azione, grazie all’impegno dell’assessore Zanca, continuerà a monitorare la situazione, dando il proprio contributo per favorire una vera discontinuità e garantire un futuro sostenibile ai servizi pubblici".

Sostegno alla linea di Zanca anche da parte del consigliere comunale di Pri-Azione Paolo Ballestrazzi: "Le dichiarazioni rese dall’ assessore Zanca, in merito alla situazione di Seta, evidenziano come l’interesse precipuo, nella presente congiuntura, sia unicamente quello di assicurare un servizio di trasporto pubblico più efficiente di quanto avvenuto nel passato. Se qualcuno ha nostalgia del ’bel tempo andato’ – ed è soddisfatto dei servizi che Seta ha erogato in questi anni – ha il dovere di dirlo apertamente invece di nascondersi dietro ipotesi di fantapolitica tanto stupide quanto inutili. Di certo occorre prendere atto che l’ attuale Amministrazione è espressione di una maggioranza assai diversa da quelle che l’ hanno preceduta e che, sul terreno del trasporto pubblico, non hanno certo brillato. Non è infatti per caso che le organizzazioni sindacali abbiano siglato un documento che invita l’ amministrazione a procedere in questa direzione".