Azione si organizza su tutto il territorio

Azione Modena si è organizzata sul territorio con l’impegno di "dare il via a un progetto capillare di idee, energia e proposte in ogni Comune". Zanca sarà il riferimento per la città di Modena e l’area di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera (segr.modena@azione.it).

Matteo Ciaccia, coordinatore per l’area di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro

(matteo.ciaccia@yahoo.it), Francesca Cobianchi, coordinatrice per l’area di Castelnuovo, Castelvetro, Guiglia, Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca (Francesca.cobianchi.020871@gmail.com),

Corrado Bizzini, coordinatore per l’area di Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo (corradobizzini@gmail.com), Stefania Cargioli – Luciano Beccati coordinatori per l’area di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola (Contatti: cargioli.s@gmail.com luciano.beccati@gmail.com), Riccardo Zaccarelli coordinatore per l’area di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale, Medolla, San Felice, San Possidonio, San Prospero, Mirandola.