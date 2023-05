Azionista della Juventus chiede il risarcimento Il modenese Agnoletto parte civile nel processo

Riteneva di aver subito un danno e aveva deciso di chiedere un risarcimento alla Juventus. Ieri, nell’ambito del processo andato in scena a Torino contro la Juve appunto, il Gip ha ammesso la costituzione di parte civile dell’avvocato modenese Simone Agnoletto. Nel 2018, infatti, il legale aveva acquistato una piccola quota di azioni della società ma il valore del titolo in borsa era crollato. Per questo Agnoletto aveva deciso di inserirsi come ’persona offesa’ nel procedimento avviato dalla procura di Torino sui conti della società pluriscudettata, che vede tra i tanti indagati illustri anche Andrea Agnelli e Pavel Nedved, al tempo presidente e videpresidente. Ieri il gip ha ammesso quindi la costituzione del legale modenese. "E’ scritto anche nei capi di imputazione che le condotte degli indagati avrebbero determinato l’oscillazione del titolo in borsa – aveva spiegato l’avvocato – Mi sento danneggiato. Il valore del titolo negli ultimi due, tre anni è crollato almeno del 60%". A patrocinare nell’iniziativa legale Agnoletto, la collega modenese Eleonora Neri: "La ammissione della costituzione di parte civile rappresenta un primo goal per gli azionisti – afferma Neri – Ora attendiamo la decisione della suprema corte in merito all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai difensori degli imputati: ritengono che il processo dovrebbe svolgersi a Milano o Roma.

v. r.