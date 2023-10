Azzardo, è allarme sociale: oltre 135 milioni giocati

La situazione non è certo rosea: c’è chi brucia l’intero stipendio al gioco d’azzardo e, dopo la pandemia, i numeri sono saliti vertiginosamente, soprattutto per quanto riguarda l’online, quindi il gioco da remoto.

E’ ciò che emerge dal rapporto di Federconsumatori Modena, voluto dai 9 Comuni dell’Area Nord. Un allarme sociale da non sottovalutare. Nel 2019 il giocato complessivo, fisico e online, nei comuni dell’Area Nord si attestava a 125,6 milioni di euro. Dopo due anni attraversati da importanti riduzioni, portate dalla pandemia (la chiusura delle sale per sei mesi sia nel 2020 che nel 2021), il 2022 ha registrato una significativa crescita. La raccolta complessiva dei giochi d’azzardo nel 2022 è infatti stimabile in 135,80 milioni di euro, con una crescita del 27,9% rispetto all’anno precedente. E per il 2023 si stima un ulteriore incremento del volume di giocate complessive che potrebbe sfiorare, nell’Area Nord, i 145 milioni di euro. Il presidente di Federconsumatori, Marzio Govoni, ha sottolineato come sia d’obbligo parlare di una questione che occupa in questi giorni le cronache: "Un gruppo di ragazzi ha investito illegalmente nell’azzardo milioni di euro e parliamo di calciatori, nativi digitali. Ma è un problema collettivo: occorre parlare di azzardo, non si può parlare solo di mega vincite perchè uno vince e 999 perdono. Nessuno parla di ciò che comporta sulle famiglie, sul loro lavoro e sulla loro salute". Sono tre in particolare i Comuni in "crisi d’azzardo", almeno per ciò che concerne l’online: Camposanto, Concordia e San Possidonio, mentre altri due, Mirandola e Cavezzo, registrano numeri superiori alla media dell’Area Nord. A questi si aggiungono i dati anomali di San Possidonio, per ciò che riguarda il Gratta&Vinci. La maggior parte del giocato, in tutta l’area, proviene dalle AWP e VLT, cioè dalle "macchinette".

"Noi negli ultimi mesi – ha affermato il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi – abbiamo fatto un lavoro accurato di monitoraggio e verifica di questo fenomeno che ha manifestazioni evidenti".