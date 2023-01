Azzerare il danno delle denunce infondate

Giorgio

Pighi*

Ipotesi sussidiaria nel Codice Penale del 1930, l’abuso d’ufficio ebbe un rilancio dal 1990 con l’eliminazione dell’"interesse privato in atti d’ufficio", reato intriso di moralismi e processi alle intenzioni. L’interesse privato, "proprio" o di altri, guardava al cui prodest e costringeva alla prova contraria dell’onestà, violando la presunzione di innocenza. Il nuovo abuso d’ufficio (1990) superò questa barbarie, ma mostrò altri difetti, perché peggiorato dallo sdoppiamento in due figure: l’ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale. Per l’accusato iniziava la tragedia di subire le denunce strumentali della peggiore contesa politica o per contestare scelte di rilievo economico: si pensi alle aste pubbliche. La durata eterna dei processi costringeva molti amministratori a rimanere a lungo sotto processo, per vedere poi riconosciuta la propria correttezza, con danni evidenti: si pensi a chi, dimissionario perché indagato, sarà poi scagionato. Lo scandalo dell’uso strumentale e vessatorio dell’abuso d’ufficio ha portato a due correzioni, non risolutive, pur se importanti per specificare l’abuso criminoso. Dal 2007 rilevano solo danni o vantaggio intenzionali e violatori di norme di legge o di regolamento; dal 2020 rilevano solo norme di legge specifiche, espressamente previste, senza spazi discrezionali. Ora si propone di ridefinire ancora il contenuto, ma questo non è il rimedio per filtrare le denunce strumentali. Togliere quindi rilevanza penale, in tutti i casi, agli abusi nelle funzioni della pubblica amministrazione e punire solamente peculati, corruzioni e concussioni? No certamente! Occorre però rinunciare a formule valide per qualsiasi abuso, perché qui sta l’obiettivo da perseguire: azzerare il danno delle denunce infondate. Occorre che gli abusi d’ufficio di rilievo penale siano selezionati e tipizzati dal legislatore in relazione a specifici oggetti, lasciando alla giustizia amministrativa il compito, che le compete, di annullare gli atti illegittimi.

*Docente Unimore fuori ruolo

di Diritto Penale