"Azzerare le liste d’attesa per gli asili nido"

Le liste d’attesa per gli asili nido, azzerate da settembre, sono il prossimo obiettivo, ma già oggi, ad un anno dall’insediamento della sua Giunta, il sindaco Matteo Mesini traccia un primo bilancio relativamente alle attività poste in essere dall’Amministrazione. "E’ stato – scrive – un anno denso di impegni, portati avanti con l’entusiasmo e la dedizione di una squadra che ha come unico obiettivo il futuro della nostra città". E se il già citato azzeramento delle liste di attesa ai nidi è "un obiettivo che ci eravamo fissati già in campagna elettorale e che, sin dai primi giorni, ci ha visto lavorare ventre a terra per raggiungerlo nel minor tempo possibile: i questi primi dodici mesi di lavoro l’intera squadra di governo non ha mai risparmiato energie", altro è in agenda per la squadra di Governo. Che rispetto alla composizione iniziale ha visto, poco più di un mese fa, l’ingesso di Andrea Baccarani del Movimento 5 Stelle al posto di Chiara Tonelli all’assessorato alle politiche ambientali.

"Un altro grande passo avanti – scrive Mesini - riguarda il progetto di riqualificazione dell’edificio di via Circonvallazione 189, un intervento strategico volto a valorizzare e rendere più funzionale una delle principali porte d’accesso alla città, completamente abbandonata dal 2009. Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale basato su un progetto che mette al centro il quartiere Braida, ricucendo lo strappo architettonico con il parco Amico e offrendo nuovi spazi ai servizi per i cittadini". Il primo anno di mandato è stato anche caratterizzato, spiega il sindaco, "da un intenso lavoro di ascolto e partecipazione con le associazioni, le società sportive e culturali, il mondo della scuola e tutta la cittadinanza che ci ha permesso di raccogliere idee, bisogni e suggerimenti, contribuendo a costruire un’amministrazione più vicina e sensibile alle esigenze di tutti". Quanto alle opere pubbliche, al netto della ‘madre di tutte le opere’, ovvero la riqualificazione del ponte della Veggia "che ha assorbito energie e risorse per portare a termine la ristrutturazione di un’infrastruttura importantissima per tutto il Distretto ", il primo cittadino fa il punto anche su altro. Evidenziando come "l’amministrazione ha inoltre reperito i fondi necessari per portare a termine importanti progetti finanziati dal PNRR, come le nuove Paggerie e la mensa della scuola "Caduti per la Libertà". Interventi – conclude Mesini – che rappresentano un investimento concreto nel settore scolastico e nel miglioramento delle condizioni di vita dei nostri giovani, garantendo servizi più efficienti e di qualità".

s. f.