"Azzerati gli eventi illegali"

Un anno fa, in questi giorni, si era tenuto proprio a Modena Nord, in un capannone abbandonato, un maxi rave che venne poi sgomberato senza nessun problema dalle forze dell’ordine. Furono identificati centinaia di giovani e definita – dagli addetti ai lavori – un’operazione "da manuale", perché non ci furono particolari problemi e non si verificarono scontri o incedenti. Alla fine i ragazzi, provenienti anche dall’estero per partecipare al rave, pulirono anche tutta l’area. Nello stesso giorno dal governo arrivò il famoso decreto anti rave contro il quale appunto ieri pomeriggio i 7mila giovani hanno sfilato. Ha detto, pochi giorni fa, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: "Il decreto anti rave era stato oggetto di numerosi attacchi strumentali. A un anno dall’entrata in vigore di quel provvedimento, il primo del governo Meloni, possiamo constatare con soddisfazione che è stato azzerato il numero dei rave illegali sul territorio nazionale. Niente più occupazioni, droghe e degrado".