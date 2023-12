Babbo Natale dona al sindaco un carro armato...rotto

"Caro Sindaco, sono Babbo Natale e quest’anno ti porto un dono poco natalizio ma adeguato

all’angosciosa situazione che tutti viviamo. Ecco il dono: un carro armato rotto!". ll Babbo Natale di Modena Volta Pagina ha portato al sindaco Gian Carlo Muzzarelli un carro armato preventivamente distrutto per protesta contro l’opera di Lunati in piazza XX Settembre. "Il ’dono’ – scrive Babbo Natale – Ti giunge in ritardo perché è stato rifiutato da tanti bambini che non vogliono giocare con strumenti di guerra. L’ho intenzionalmente rotto affinché sia chiaro che io, Babbo Natale, insieme alla maggioranza dei modenesi, rigetto la guerra e i suoi strumenti. Lo regalo a te perché ricordi che nessun amministratore pubblico, deve mai più permettere che una nostra piazza esponga strumenti di morte, per di più accostati alla mia immagine, cara ai piccoli. Chi rappresenta i cittadini deve fare crescere nelle nuove generazioni la cultura della PACE. Non intendo censurare l’arte o la libertà di espressione, voglio solo censurare la guerra e i suoi simboli. Tanto più pensando alle immani tragedie che si consumano nella vicina Palestina, in Ucraina ed in tanti paesi lontani". Bombe, missili, cannoni "non debbono diventare familiari, non dobbiamo abituarci alla normalità della guerra. Ricordalo. Ecco perché io continuerò a giungere a bordo della mia slitta portando un messaggio di pace, ecco perché ho fatto a pezzi questo carro armato".