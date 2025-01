Baby Arginelli, successi in azzurro

É uno degli astri nascenti del tennis italiano e la dimostrazione è arrivata al suo esordio assoluto con la casacca azzurra della Nazionale, spintasi fino alla semifinali della Winter Cup Under 12 in svolgimento a Helsinki. Carlotta Arginelli, talento puro allenata dal padre Alessandro, direttore tecnico del circolo La Meridiana, ha infatti ottenuto due splendidi successi nel raduno internazionale, grazie ai quali l’Italia ha battuto la Romania 2-1 nei quarti di finale giocati venerdì: la Arginelli aveva regolato in due set la coetanea Munteanu nel singolare (6-2 6-4) e poi aveva contribuito nel doppio con Rebecca Francia a portare a casa il punto decisivo. Ieri contro la Finlandia le azzurre hanno ceduto per 2-1 e la Arginelli ha conosciuto la prima sconfitta contro la Keskinen. Convocata anche l’altra portacolori della Meridiana Sofia Foggia, che ha giocato gli altri due singolari purtroppo senza successi ma ha vinto con la Francia il doppio della consolazione.