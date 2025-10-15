Baby criminali in trappola. Rapine e aggressioni ai coetanei sugli autobus. Tre giovani nei guai

E’ divenuta una pericolosa prassi in tutta la provincia, ormai. Ragazzini che, per questioni di predominanza o per accapparrarsi spiccioli e cellulari picchiano e rapinano coetanei. Succede davanti alle scuole – nei giorni scorsi gli episodi si sono registrati al Polo Leonardo – oppure sugli autobus. Sono stati numerosi infatti i pestaggi ai danni di studenti lo scorso anno in autostazione e quest’anno il trend pare non accenni a migliorare. Le indagini, però, vanno avanti e sono arrivati i primi importanti risultati, che hanno permesso di ‘fermare’ tre baby rapinatori a Finale Emilia.

Ieri mattina, infatti, i carabinieri di Finale Emilia, a fronte di minuziose indagini hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della procura nei confronti di un 20enne gravemente indiziato di aver commesso diverse rapine a febbraio, insieme a due complici minorenni. Secondo le indagini svolte dai militari, infatti, il 20enne, insieme ai baby complici avrebbe messo a segno almeno nove rapine ai danni di altrettante vittime minorenni. I colpi venivano organizzati e messi in atto, per lo più, nei pressi di istituti scolastici della zona oppure a bordo di autobus.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri di Finale Emilia – che da subito hanno condotto una minuziosa e incessante indagine – il trio si impossessava di denaro, cellulari e altri oggetti dopo aver picchiato le giovani vittime, più che altro studenti di Finale Emilia. Il modus operandi è quello ormai noto, purtroppo: i tre avvicinavano i minori, ‘selezionando’ gruppi più piccoli o ‘fragili’ e, dopo averli minacciati e percossi, li costringevano a fornire loro piccole somme di denaro, a volte anche cellulari o altri oggetti. Le vittime, però, attraverso i propri genitori hanno deciso di denunciare.

Ieri dunque il 20enne è stato accompagnato in carcere mentre i due presunti complici minorenni sono stati già collocati in comunità lo scorso giugno, a seguito di misura emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna. Gli accertamenti dei carabinieri, partiti all’esito appunto delle denunce presentate dalle famiglie delle vittime si sono avvalsi dell’acquisizione dei filmati delle telecamere nelle zone in cui erano avvenute le rapine. Non solo: i militari hanno sentito gli studenti aggrediti e alcuni testimoni delle rapine e via via sono giunti all’identificazione dei presunti responsabili.

Sono complessivamente nove le rapine ricostruite dai Carabinieri, tra le quali due consumate a bordo delle corriere sempre ai danni di minori. In altri casi, le vittime, sempre minorenni, erano state avvicinate appunto all’uscita degli istituti scolastici della zona e, dopo aver subito percosse e minacce anche con bombolette di spray urticante, erano state costrette a consegnare al branco denaro e, in una circostanza, anche un telefono cellulare e le cuffiette. Grazie alle celeri dei militari, fortunatamente quell’inferno in cui erano precipitati gli studenti di Finale Emilia si è fermato.

Intanto continuano le indagini per individuare, appunto, i responsabili delle recenti rapine e pestaggi ai danni di alcuni studenti del Guarini e Wiligelmo. Ad anno scolastico appena avviato, infatti, al termine delle lezioni erano stati aggrediti alcuni giovanissimi studenti da parte, pare, di altri minori. Gli aggressori avevano anche in quel caso costretto le vittime a consegnare loro qualche spicciolo e cuffiette. Pare che ad agire siano stati una decina di ragazzini e ora sono in corso le indagini da parte degli agenti della volante, giunti subito sul posto e della squadra mobile.

La polizia di Stato, con un’operazione congiunta con carabinieri e polizia locale lo scorso anno era riuscita ad individuare gli autori delle numerose aggressioni registrate già all’epoca all’esterno degli istituti scolastici modenesi: cinque erano stati colpiti da misura, altri sono stati iscritti nel registro degli indagati.