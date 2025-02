Baby gang a Piumazzo: "Ancora furti e vandalismi"

C’è un problema di baby-gang a Piumazzo? Dalle testimonianze raccolte pare di sì. "La questione – denuncia un cittadino che ha preferito l’anonimato – sta andando avanti da alcuni anni, almeno quattro o cinque. A dare fastidio e a fare danni è nello specifico un gruppo di giovanissimi che oggi sono in gran parte al primo anno delle scuole superiori e, come nazionalità, sono sia nordafricani sia italiani. Molti di loro hanno anche storie familiari assai particolari alle spalle. Quindi, è difficile instaurare un dialogo con i loro genitori. Sta di fatto – prosegue lo stesso cittadino – che entrano nelle proprietà private facendo piccoli furti, li ho visti personalmente mesi fa rompere la porta degli spogliatoi dei campi di pattinaggio a Piumazzo. Sono pure fortemente sospettati di avere rubato due estintori da un’azienda e di avere poi sparso il loro contenuto dentro al plesso dell’Arci di Piumazzo. Hanno molestato una ragazza e, più volte, di notte, hanno spaventato un’anziana bussandogli alla finestra. Durante la Pasqua dell’anno scorso hanno fatto esplodere grossi botti fuori dalla chiesa a funzioni religiose in corso e, tra le pubbliche denunce più recenti, che non ho visto personalmente, ma che mi sono state comunque riferite, c’è il posizionamento di chiodi a tre punte alla rotatoria tra via Delle Grazie, via Battisti e via Oberdan. Hanno anche divelto la custodia di un defibrillatore. Una volta hanno pure fatto cadere un anziano che camminava con la stampella. Chiediamo interventi più energici da parte delle forze dell’ordine".

Sulla questione il gruppo Lega di Castelfranco Emilia, con il suo referente Lodovica Boni e i collaboratori Gianluca Tomesani e Luisa Tarabusi Marinelli, rincara: "I cittadini sono esausti e ormai rassegnati perché dopo tante segnalazioni e richieste inoltrate ai rappresentanti dell’amministrazione i problemi di sicurezza permangono e si aggravano. Queste babygang devono chiamarsi con il nome giusto: bande di delinquenti. L’Amministrazione deve riconoscere la necessità di intervenire immediatamente con più decisione". Da parte sua, l’amministrazione comunale ribadisce quanto già sottolineato nei giorni scorsi, tra cui: "Noi non ci siamo rassegnati, e come promesso in campagna elettorale abbiamo investito nel potenziamento del corpo di polizia locale, aumentando l’organico da 25 a 27 agenti e introducendo un’unità cinofila. Per le questioni relative a minori si procede sempre con la massima delicatezza, seguendo un approccio il più largo possibile assieme a tutti gli attori coinvolti".

Marco Pederzoli