Baby gang, agire su più fronti

Torna prepotentemente sotto i riflettori il problema della sicurezza e, ancora una volta, sono protagoniste le bande giovanili (o baby gang) che non sembrano avere argine. Il tema è senza dubbio delicato e complesso e non appartiene alla sola sfera della ’criminalità’ ma anche a quella del disagio, non ci sono dubbi. Ormai, per questi ragazzini, delinquere è la normalità quotidiana. Ed è questo a creare sconcerto, per usare un eufemismo. Non si rapina o si ruba per necessità ma per gioco, per sfida, per ripicca. Ecco perché, oltre alle azioni repressive serve anche una vera rieducazione al vivere civile che deve partire dalla famiglia e dalla scuola.