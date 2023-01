Baby gang a Modena, fumano e spruzzano spray urticante sul bus. "Faremo denuncia"

Modena, 5 gennaio 2023 – Hanno deliberatamente creato il panico, spruzzando spray al peperoncino all’interno di un mezzo pubblico senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze. Se l’autista non avesse prontamente fermato il mezzo e aperto le porte, per far uscire i passeggeri in sicurezza, infatti, la situazione avrebbe potuto ben presto degenerare. Il grave episodio si è verificato intorno alle 17 di martedì pomeriggio quando il gruppo di ragazzini – alcuni dei quali minorenni – sono saliti a bordo di un autobus Seta in servizio sulla linea urbana 4 di Modena, in viale Monte Kosica. I giovani, circa una decina hanno iniziato a molestare i passeggeri presenti poi, non contenti, si sono seduti e si sono accesi alcune sigarette, ovviamente fingendo di non sentire le lamentele degli utenti che chiedevano loro di smettere di fumare e di comportarsi civilmente. Al contrario, dopo aver inveito contro i passeggeri e contro l’autista del mezzo Seta che a sua volta aveva chiesto loro di spegnere le sigarette i ragazzi hanno estratto dalle loro tasche spray al peperoncino, per poi spruzzarlo all’interno del mezzo pubblico. Un gesto grave, dal momento che il conducente, trattandosi di uno spray urticante, avrebbe potuto perdere il controllo del mezzo e, contestualmente,...