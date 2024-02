Baby gang, centro sorvegliato . Presidio fisso dei carabinieri ogni sera in piazza Grande

I cittadini e i commercianti invocano più sicurezza in centro storico non da oggi ma da mesi. La risposta delle forze dell’ordine è sempre arrivata puntuale ma ora l’Arma dei carabinieri scende in strada per garantire un ulteriore controllo del territorio. Infatti a partire da ieri è stato predisposto, la sera, un presidio costante in Piazza Grande: una stazione mobile rappresentata da due autoveicoli fissi con personale ai lati del Municipio e della Ghirlandina, oltre a personale in divisa e in borghese che percorrerà le strade a rischio. Una presenza ‘concreta’ che permetterà ai modenesi di sentirsi maggiormente tutelati, quando cala il buio. Nei giorni scorsi, infatti, è emerso dalla voce degli stessi residenti e commercianti del centro la preoccupazione per l’escalation di episodi di criminalità che si registra da mesi tanto che spesso, la sera, i locali si svuotano al calar del sole. Ultimo episodio sabato in corso Canalchiaro con rissa, pestaggio e vandalismi.

"Non mi sento più sicura ad uscire la sera" hanno sottolineato tante ragazze che hanno fatto presente come il ‘tratto’ ristorante-auto sia quello che più temono la notte. A preoccupare sono soprattutto i gruppi di giovanissimi, tra cui i minori non accompagnati di origine tunisina che spesso nel week end sono alla ricerca di ‘vittime’ da rapinare, approfittando della folla presente nelle zone della movida.

Proprio per rispondere ad un’esigenza concreta della cittadinanza, visti i numerosi episodi di criminalità a cui la stessa ha assistito di recente, l’Arma scende in campo con un presidio fisso, appunto, intensificando le forze presenti. Uno ‘strumento’ efficace di prevenzione ma anche un segnale nei confronti di chi è intenzionato a delinquere: il territorio è vigilato. Ieri alle 19 dunque si è posizionata la stazione mobile – in grado anche di raccogliere denunce – ma sono stati incrementati anche i pattugliamenti in tutto il centro storico con carabinieri anche a piedi. Assicurata la vigilanza – visti anche i diversi eventi in programma per carnevale – soprattutto nelle zone ritenute sensibili a nord e a sud del centro.

Il presidio fisso all’ombra della Ghirlandina sarà presente ogni giorno a partire dalle 19 fino a sera inoltrata. Contestualmente continuano i servizi coordinati dei carabinieri che, solo lo scorso lunedì hanno arrestato in flagranza di reato 4 persone.

All’interno del parco XXII aprile sono finiti in manette due nigeriani, uomo e donna rispettivamente di 24 e 22 anni, sorpresi a cedere una dose di cocaina a un tossicodipendente. La coppia ha cercato di darsi alla fuga ma è stata raggiunta e bloccata: addosso aveva 13 dosi di cocaina, 18 dosi di eroina, 17 dosi di crack e 12 di marijuana, per un totale di 30 grammi di droga.

Un altro arresto è stato effettuato a Spilamberto: qui un 38enne – a seguito di perquisizione domiciliare – è stato trovato in possesso di 8 dosi di marijuana e 27 di hascisc oltre a 6mila euro ritenuti provento di spaccio.

A Castelfranco è finito in manette un 40enne ucraino sorpreso mentre tentava di rubare in un centro commerciale .