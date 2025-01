Baby gang e criminalità. Un caso su 3 con minori: "Interventi rafforzati"

"Abbiamo assistito a vari episodi di aggressività tra minori che hanno fatto scattare un allarme sociale durante lo scorso anno". Il fenomeno della violenza giovanile torna al centro del dibattito cittadino e a commentare la situazione c’è l’assessora alla Sicurezza urbana, Alessandra Camporota, che interviene durante la cerimonia di San Sebastiano. Un dato da sottolineare: un’indagine su tre è a carico di un minore. Il report parla infatti di 51 casi con protagonisti minorenni su un totale di 138.

Assessora, come contrastare la violenza giovanile?

"Anche nel caso della violenza tra minori la prevenzione è fondamentale, abbiamo in programma un nuovo appuntamento con un tavolo interassessorile per i temi delle politiche giovanili e sociali oltre che per la scuola. Stiamo lavorando in sintonia e in condivisione con il nostro sindaco focalizzandoci su interventi rafforzati mirati alla prevenzione, all’ascolto dei giovani, alla prevenzione del disagio che chiaramente si accompagneranno anche alle segnalazioni da parte delle scuole, dei presidi e delle famiglie".

Ha parlato di una ‘polizia più vicina ai cittadini’. Come arrivarci?

"Sgravando la Polizia di alcune attività, che potrebbero trovare supporto per esempio nel sostegno delle associazioni del volontariato, e dunque razionalizzare la presenza della polizia locale sul territorio per avvicinarla ai cittadini".

o.fi.