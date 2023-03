"Baby-gang e pusher Castelfranco insicura" Fd’I raccoglie firme

Polemiche sulla sicurezza a Castelfranco. A sollevarle, è Fratelli d’Italia che parla di "cittadini esasperati. A Castelfranco Emilia si registra una situazione ormai fuori controllo, tra baby gang e spacciatori". "Ci sentiamo abbandonati dall’Amministrazione, ormai abbiamo paura ad uscire la sera, a parcheggiare l’auto in una zona magari non molto illuminata. Gruppi di pusher hanno preso il controllo di vaste zone della città e sono diversi gli episodi di violenza tra giovani ragazzi. Per questi motivi, Fratelli di Italia Castelfranco Emilia ha raccolto centinaia di firme contro la dilagante microcriminalità" dichiara Roberta Garibaldi, responsabile di Fratelli d’Italia a Castelfranco Emilia.

"Da anni denunciamo il lassismo delle amministrazioni di sinistra sul tema della sicurezza urbana, forse qualcuno dovrebbe iniziare ad ascoltarci" aggiunge Ferdinando Pulitanò, Coordinatore Provinciale Fd’I.