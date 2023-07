"Baby-gang e pusher criminalità dilagante"

I rappresentanti di Fratelli d’Italia di Castelfranco e San Cesario hanno annunciato ieri iniziative di sensibilizzazione in tema di criminalità. Nel mirino, "baby gang e spacciatori" a Castelfranco e i periodici passaggi delle carovane di nomadi in località La Graziosa. Roberta Garibaldi, responsabile di Fratelli d’Italia a Castelfranco Emilia, denuncia: "Gruppi di pusher hanno preso il controllo di vaste zone della città e sono diversi gli episodi di violenza tra ragazzi. Per questi motivi abbiamo raccolto centinaia di firme contro la dilagante microcriminalità".

E dal circolo di Fd’I di San Cesario aggiungono: "Situazione ormai fuori controllo a La Graziosa, dove da anni i nomadi sono un problema". Il consigliere provinciale FdI Ferdinando Pulitanò ha annunciato un esposto in Procura.