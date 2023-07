Baby gang, è un’emergenza Ragazzino pestato da 3 giovani mentre è nel locale con gli amici

di Valentina Reggiani

I residenti del centro storico a Modena, in particolare chi ‘affaccia’ su piazza Roma, piazza Mazzini o nelle vie limitrofe comne via Taglio, da tempo lamenta la presenza di bande di giovanissimi ‘scatenate’ e a volte violente. Gruppi di ragazzini che, soprattutto durante l’estate, si affrontano nelle vie del cuore della città dando vita a risse o veri e propri duelli come l’ultimo, l’altra sera, davanti a decine di turisti increduli.

Ma il fenomeno delle baby gang (per molti si possono definire tali) o comunque relativo ad aggregazioni di minorenni spesso violente si registra un po’ in tutta la provincia. Un fenomeno che, anche quest’anno, ha generato un certo allarme sociale. Nei giorni scorsi, ad esempio, gli agenti della volante hanno denunciato un 18enne che ha minacciato (e pare senza alcun motivo) con un coltello un minore mentre si trovava in centro storico, in via Ganaceto insieme ad alcuni amici. La settimana scorsa un altro giovane straniero è stato accoltellato al braccio da un altro ragazzo poco più che maggiorenne a seguito di una lite legata ad una ragazza contesa. Il tutto è avvenuto sempre in centro storico e in brevissimo tempo i carabinieri sono risaliti al responsabile.

‘Scene’ di ordinaria violenza ‘arrivano’ anche da Mirandola dove la polizia di Stato, nei giorni scorsi ha denunciato tre amici tra i 19 e i 20 anni per aver aggredito un altro ragazzino minorenne. L’episodio è avvenuto il 22 giugno scorso nel centro del paese. In base a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato il trio, composto da due italiani e un marocchino, è entrato in uno dei locali della movida e ha raggiunto la vittima, che si trovava in compagnia dei propri amici.

Con la scusa di invitarle fuori il minore per parlare, i tre hanno fatto alzare il ragazzino per farlo allontanare dalla comitiva, per poi colpirlo con schiaffi e pugni. Il trio è stato allontanato da altri clienti del locale ma, nel frattempo, sono intervenute immediatamente le volanti che hanno effettuato immediatamente accertamenti, al fine di ricostruire quanto accaduto. Contestualmente il minore è stato portato in ospedale, dove i sanitari gli hanno diagnosticato un trauma policontusivo per poi dimetterlo con una prognosi di cinque giorni.

Nel frattempo le indagini condotte dal Settore anticrimine del commissariato di Mirandola hanno permesso agli agenti di risalire ai responsabili dell’aggressione. I tre amici, una volta identificati sono stati denunciati per lesioni personali in concorso, aggravate dai futili motivi, ai danni di minore. La loro posizione è ora al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione delle misure di prevenzione del caso.