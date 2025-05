"Baby gang, i genitori interpretino i segnali. La famiglia sia presente e trasmetta valori"

Cosa significa essere genitori al tempo delle cosiddette ‘baby gang’? Partendo da tale quesito, all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, la criminologa Roberta Bruzzone dà il suo punto di vista. Ospite del Festival della Giustizia Penale, kermesse giunta alla sesta edizione nata al fine di sensibilizzare la cittadinanza in merito alle decisioni processuali in ambito penale, ha analizzato la criminalità giovanile al giorno d’oggi: le responsabilità – secondo la Bruzzone – ricadono frequentemente sui genitori. "Oggigiorno – spiega la criminologa – ci concentriamo sulle modalità grazie alle quali un genitore può accorgersi di eventuali comportamenti criminali da parte del figlio. Innanzitutto, in adolescenza, essere attratti dal gruppo dei pari è fisiologico e normale. È un’epoca di trasformazioni nella quale un ragazzo ha bisogno di cercare fuori dal gruppo familiare una propria sfera di autonomia: il problema è proprio questo, ovvero che il gruppo ha già di per sé un potere attrattivo enorme. E lo ha ancora di più, il che può portare a far parte di bande giovanili, su coloro i quali hanno avuto genitori poco attenti, poco presenti, inadeguati sul piano delle regole e delle relazioni. I segnali cominciano a comparire nella fase della preadolescenza, tra i dieci e i dodici anni, quando notiamo una crescente insofferenza, sfoghi di rabbia e disfunzioni comportamentali. Qua, i genitori, anziché correre ai ripari e intensificare la qualità della relazione e l’aspetto contenitivo della frustrazione, spesso rimangono immobili. A quel punto, la porta verso l’accesso a gruppi devianti è spalancata. Dobbiamo svolgere un lavoro di formazione non tanto ai giovani quanto, piuttosto, ai genitori stessi. Essi devono comprendere che la relazione col figlio si inizia a costruire fin da subito, fin dal primo vagito fuori dal grembo materno. Lì si fa davvero prevenzione, attraverso un bagaglio valoriale che, ahimé, ai giorni nostri è non così diffuso". La puntuale disamina della Bruzzone si inserisce nel contesto locale della nostra provincia con vari casi, anche recenti, di baby gang. Non manca, infine, un riferimento agli incessanti casi di femminicidi; proprio pochi giorni fa la tragica morte della sassolese Daniela Coman, soffocata dal compagno. "La maggior parte delle vittime di maltrattamento in famiglia, che talvolta evolvono in una dimensione di femminicidio, sono donne cresciute in una matrice patriarcale, tutt’oggi dilagante, che sono portate a credere che l’unico modo per meritare l’amore di un uomo sia sacrificarsi per lui, proteggerlo, curarlo e sanarlo. Io voglio rivolgere un appello molto chiaro alle donne che si riconoscono in un certo tipo di impostazione: mettetevi in salvo, questi uomini non cambiano. Anzi, sono in grado di trascinarvi in quell’abisso di angoscia e di disperazione. Non ambite a fare le crocerossine".

Gabriele Arcuri