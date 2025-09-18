Baby gang, la testimonianza: "Frequentavo brutte compagnie. Poi ho capito e ora aiuto gli anziani"

"Avevo brutte compagnie in passato; mi volevo sentire importante e riconosciuto dal gruppo. Solo ora, grazie al sostegno della mia famiglia ma, soprattutto, rendendomi utile nei confronti di chi è in difficoltà, ho capito quanto sia sbagliato far soffrire gli altri. Voglio dirlo anche ai miei coetanei: aiutare gli altri fa stare meglio ed è anche divertente". E’ questo il messaggio che ha voluto trasmettere un ragazzo oggi 16enne, sottoposto a misura a seguito della recente operazione condotta dalla squadra mobile insieme ai carabinieri e alla polizia locale. L’attività, scaturita da una lunga serie di reati commessi da minori ai danni di altri minori – le rapine e i pestaggi ai danni di studenti in autostazione o nella zona del Polo Leonardo – aveva permesso infatti di stroncare un gruppo di ragazzini dediti a questo genere di colpi. Inizialmente erano stati cinque ad essere colpiti da misura, tra cui il 16enne che oggi ha deciso di spiegare i motivi che lo hanno spinto ad entrare nel gruppo e a delinquere. Il gruppo aveva letteralmente terrorizzato alcuni coetanei tra il centro e l’autostazione. Al minore in questione in realtà la Procura dei minori di Bologna aveva contestato un paio di episodi, in cui aveva comunque tenuto una condotta marginale rispetto agli altri, tanto da applicargli la misura cautelare della permanenza domiciliare e non la comunità.

Da quel momento per il giovane è iniziato un percorso, che lo ha reso consapevole del disvalore delle sue azioni e delle sue frequentazioni. Il giovane è stato affiancato da una rete che ha funzionato: la famiglia, che ha iniziato a prendersi cura maggiormente del ragazzino e a recuperare quel ruolo regolativo che gli compete, ma anche scuola ed educatori che per lui hanno individuato un programma legato ad attività da svolgere presso uno spazio anziani della città. "Frequento lo spazio anziani già da qualche mese; da quando il Tribunale dei minori e i servizi sociali lo hanno disposto per avere affiancato alcuni miei coetanei che commettevano reati – racconta. Sinceramente recarmi lì mi rende felice; ho scoperto quanto mi faccia sentire bene darmi da fare per queste persone e per me sono ormai una seconda famiglia. Ci sono andato tutti giorni anche questa estate e il percorso mi ha permesso di conoscere tanti ‘vecchietti’ che mi vogliono bene e a cui mi sono affezionato. Li aiuto a giocare a tombola e loro mi hanno insegnato a giocare a carte ma parliamo anche tanto insieme: mi raccontano della loro giovinezza e mi trattano tutti con dolcezza – continua il minore. – Aiuto i volontari ad apparecchiare e sparecchiare e ci troviamo bene insieme. Cosa ho capito da questa esperienza? Bisogna essere delle brave persone. Ero entrato in una brutta compagnia perchè volevo sentirmi importante; non mi rendevo conto della gravità delle cose. Oggi ho capito che non è giusto far soffrire gli altri e bisogna comportarsi con rispetto". Il legale che lo assiste, Deborah De Cicco spiega come il ragazzo osservi gli obblighi di frequenza quotidiana presso il centro e come sia la mascotte degli anziani. "Si sono creati quindi dei profondi e bei legami umani che hanno fatto del bene sia al ragazzo e alla sua riabilitazione ma anche ad anziani soli che cercavano compagnia. Il minore è utile peraltro anche ai volontari con i quali collabora attivamente – spiega De Cicco – Mi sono confrontata con l’assistente sociale che segue il mio assistito ed è molto soddisfatta del percorso svolto dal ragazzo che è addirittura entusiasta dell’esperienza in corso e pare rinsavito. Sono davvero compiaciuta e credo che questa sia la prova che quando la rete - famiglia, scuola, educatori - funziona un ragazzo si può e si deve recuperare dalla sua devianza criminale[/EMPTYTAG]".