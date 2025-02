Baby gang, l’allarme : "Paura ad uscire da soli"

"Piumazzo in balia di spaccio e baby gang". È questa, in estrema sintesi, la pubblica denuncia che avanza il gruppo Lega di Castelfranco Emilia, con i suoi portavoce Lodovica Boni, Gianluca Tomesani e Roberto Giovanardi. "La piccola frazione di circa cinquemila abitanti – proseguono i rappresentanti leghisti – può vantare la presenza delle proprie baby gang al pari delle grandi città. Anche qui esiste il branco, parola usata nella sua accezione più negativa, per identificare un gruppo di ragazzi, anche giovanissimi, che seminano odio e paura minacciando residenti e passanti. La zona che appartiene alla gang è principalmente quella di via Oberdan. I residenti sono ormai esasperati perché da tempo assistono dalle loro finestre alle scorribande di questo gruppo e allo spaccio di stupefacenti. Gli stessi residenti hanno ripetutamente denunciato gli episodi alle autorità competenti. Hanno chiesto incontri con l’amministrazione e i responsabili della polizia municipale, che si sono dimostrati molto attenti nell’ascoltare, ma molto meno propensi all’agire. Sembra che nessuno voglia intervenire. Le persone hanno paura ad uscire sole e soprattutto temono per i propri bambini e tutto ciò risulta intollerabile".

Replica il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano: "Quelle della Lega sono supposizioni che feriscono il lavoro quotidiano svolto da agenti di altissimo livello. Sostenere che il corpo di polizia locale sia attento nell’ascoltare, ma molto meno propenso all’agire è un insulto a chi ogni giorno si dedica con tutto se stesso al presidio del territorio. Gli agenti di polizia locale – prosegue Gargano – svolgono una funzione differente rispetto a quella dei carabinieri. E allora mi chiedo: dove era la Lega, e più in generale il centrodestra, quando c’era da sostenere presso il Governo la nostra istanza di elevazione della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia a Compagnia? Non è forse che non hanno sostenuto l’iniziativa con il Governo, di cui peraltro fanno parte, perché proposta da una amministrazione di centrosinistra?". Poi il primo cittadino conclude: "Noi non ci siamo rassegnati, e come promesso in campagna elettorale abbiamo investito nel potenziamento del corpo di polizia locale, aumentando l’organico da 25 a 27 agenti e introducendo un’unità cinofila. Per le questioni relative a minori si procede sempre con la massima delicatezza, seguendo un approccio il più largo possibile assieme a tutti gli attori coinvolti". Marco Pederzoli