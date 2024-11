Baby gang, le madri degli aggrediti: "I nostri figli privati della libertà. Quando escono viviamo nel terrore"

"Cosa chiediamo? Vogliamo smettere di avere paura. Paura di quello che può capitare ai nostri figli ogni volta che escono di casa. Paura di quello che può loro succedere quando entrano o escono da scuola. Stanno calpestando la loro liberà di essere ragazzi. Cosa chiediamo? Più controlli, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani ma anche punizioni severe per chi commette reati, indipendentemente dall’età degli autori". E’ questo l’appello che parte da tre mamme di altrettanti adolescenti vittime di baby gang composte per lo più da minori tunisini che da mesi ormai seminano il terrore in città, prendendo di mira soprattutto coetanei per sottrarre loro cellulari, indumenti, cuffiette e contanti. "Siamo minorenni, non potete farci nulla" - è questo il loro ‘slogan’. "Mio figlio è stato rapinato in centro la sera di Halloween – racconta una delle mamme – E’ un ragazzino tranquillo, ha solo tredici anni ed era felice di uscire solo con gli amici. Invece si è trovato ad affrontare questa ‘cosa’ che, per fortuna, gli è costata solo 20 euro e non la pelle. E’ tornato a casa mortificato. Mi ha detto: ‘mamma, ho dovuto dagli i miei venti euro’. E una vicenda – sottolinea la donna – che sicuramente lo ha turbato ma che preoccupa tantissimo noi genitori. Servono più controlli. Quando si sono rivolti agli operatori della polizia locale, l’accaduto è stato un po’ minimizzato – spiega – La polizia ci ha esortato ad insegnare ai nostri figli di comporre subito il 112 in caso di pericolo ma non sempre arrivano subito e, comunque, reputo fondamentale che vi siano più controlli vicino alle scuole e in tutti quei luoghi frequentati da ragazzini ma, soprattutto, punizioni più pesanti per chi commette questi reati. Noi insegniamo il rispetto delle regole ai nostri figli, altrimenti sanno che ci saranno conseguenze, punizioni. Invece quei ragazzi arrivano e fanno quelli che vogliono. Non puoi vivere nel timore che uscendo, i tuoi figli, vengano aggrediti. Non è giusto". "Mio figlio ha 15 anni ed è stato aggredito nei giorni scorsi davanti alla fermata dell’autobus, in primo giorno – racconta un’altra mamma – La mia grande amarezza è legata al fatto che per questi giovani che delinquono non sono previste punizioni. Mio figlio sta bene, ha reagito con grande maturità, intelligenza ma anche amarezza. Rendersi conto a 15 anni che lo Stato non ti tutela è triste anche perchè quella è un’età in cui si dovrebbe pensare ad altro: a stare bene, a divertirsi. Bisogna far capire a questi ragazzi che, seppur minorenni, non possono fare quello che vogliono".

"Io sono la mamma di un 13enne che ha vissuto le minacce da ’spettatore’ e mi sento ‘fortunata’ – pensate voi – Mio figlio ha visto un amico che veniva derubato con atteggiamento intimidatorio e sembra lo abbia ‘superato’ ma mi chiedo: quanto questi traumi lavorano in profondità? Quanta paura gli lascia questo vissuto? Cosa comporta ‘intimamente’ la sensazione, per i nostri ragazzi, di non essere liberi di uscire con i propri amici? Sono una mamma senza parole. Quando viene meno la libertà di vivere serenamente soprattutto per ragazzi che crescono – e questa è la sensazione – è davvero brutto. Vorrei che le istituzioni trovassero rimedi concreti, per garantire ai nostri ragazzi un futuro più sereno, libero e felice. Per far si che non debbano vivere ‘scortati’ dai genitori in centro, a scuola, dagli amici. Che vita una vita senza libertà?"