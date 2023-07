Baby gang a Modena, incubo senza fine: "Volevano rubarmi la bici: pestato con calci e pugni"

Modena, 7 luglio 2023 - Un’aggressione selvaggia e gratuita, subita per difendere la bicicletta che gli stavano rubando. Vittima del pestaggio da parte di una baby gang un ragazzo di 17 anni, modenese. L’episodio è avvenuto mercoledì sera in piazza Matteotti, pieno centro storico. Il ragazzo ha riportato tumefazioni al volto e alla clavicola e ha la mandibola slogata ma per fortuna non ha subito traumi gravi. E’ lui stesso a raccontare la brutta avventura.

Cosa è successo esattamente?

"Io e la mia morosa mercoledì sera siamo andati a mangiare un hamburger in centro e abbiamo parcheggiato le biciclette in piazza Matteotti. Dopo mangiato abbiamo fatto due passi, poi verso le 23,30 siamo tornati a prendere le bici. Da lontano ho visto questi tre ragazzi che cercavano di scassinare la mia bicicletta. Io gli ho urlato qualcosa e loro ci sono venuti incontro dicendomi di non urlare. Proprio quello che stava urlando contro di me viene allontanato dagli altri ma lui fa il giro, dove c’è la giostra dei bambini, mi si avvicina e mi tira una testata, io cado per terra e in quel momento cominciano tutti a tirarmi calci e pugni, soprattutto calci, saranno stati in otto".

Hai reagito?

"In quel momento istintivamente, dato che ho giocato a rugby per alcuni anni, mi è venuto da chiudermi in modo da evitare colpi più forti che potevano danneggiare anche gli organi interni, ma era una situazione difficile, erano in otto a tirarmi dei calci".

Avete chiamato il 118?

"Si, è arrivata un’ambulanza e siamo stati in ospedale fino alle 5 del mattino, mi hanno fatto tutti i controlli. Mi hanno detto che ho la mandibola slogata, mi hanno messo il collarino per i traumi muscolari al collo dovuti ai calci ma per fortuna non ho ossa rotte".

Erano ragazzi giovani?

"Sì, dai 15 ai 17 anni, alcuni forse 18, i più grandi; dall’aspetto erano magrebini, corporatura minuta. Io non sono stato aggressivo con loro; gli ho solo fatto un urlo perché stavano armeggiando intorno alla bicicletta, ma loro mi si sono scagliati contro".

Cosa pensi dell’aggressività di certi tuoi coetanei?

"Non riesco proprio a spiegarmela, non c’è una risposta. So solo che non è plausibile uscire un mercoledì sera per andare a mangiare qualcosa in centro e soltanto perché non vuoi che ti venga rubata la bicicletta, essere pestato e finire in ospedale".

Il ragazzo ieri mattina si è recato insieme alla fidanzata e alla madre Alessandra a sporgere denuncia ai carabinieri di viale Tassoni. La donna è sconvolta e arrabbiata per quanto accaduto al figlio. "E’ una vergogna – tuona Alessandra – io ho anche una ragazzina che ha dieci anni; non posso pensare a cosa potrebbe succedere tra quattro o cinque anni. Qualcuno deve fare qualcosa! Mio figlio è uno sportivo e avendo giocato a rugby ha avuto l’accortezza di accovacciarsi e ripararsi; se toccava ad un ragazzo più gracilino poteva andare molto peggio".

"Questo non è pensabile – conclude amareggiata la donna – non è accettabile non solo per mio figlio ma per tutti i nostri ragazzi. I carabinieri mi hanno detto che sono un gruppo di minorenni che già conoscono. Quindi? Li lasciamo fare quello che vogliono?"