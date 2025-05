Baby gang, ennesima rapina: minacciano coetanei con un coltello

Carpi (Modena), 12 maggio 2025 – Ancora bande di ragazzini in azione contro coetanei o poco più giovani, e ancora una volta spunta un coltello, per fortuna senza conseguenze. Sullo sfondo resta il problema dei minorenni che si rendono protagonisti di azioni criminali pensando di rimanere impuniti vista la giovane età. In questo casa, la rapina ai danni di due minorenni é avvenuta sabato sera a Carpi nella zona di via Peruzzi, nel piazzale delle piscine, una zona frequentata da numerose compagnie di giovani. Erano circa le 23 quando due ragazzi stranieri hanno preso di mira un gruppo di cinque ragazzini che stava camminando lungo via Peruzzi. Li hanno raggiunti e con fare sfrontato e minaccioso è scattata la richiesta di denaro da parte di uno dei due; si è rivolto prima ad uno dei minorenni chiedendo pochi spiccioli, diceva che sarebbero bastati anche cinquanta centesimi o un euro.

Ma dopo pochi minuti la richiesta si è fatta però sempre più insistente e per rimarcare che non stava scherzando il giovane ad un certo punto ha alzato la felpa mostrando un coltello che teneva nella cintura. Un’arma che fortunatamente non è stata utilizzata, ma il gesto ha impaurito il gruppo di amici. Alla richiesta insistente di denaro una delle vittime ha detto di non avere con sé niente, l’altro gli ha mostrato il portafogli con dentro 20 euro. Uno dei due rapinatori ha afferrato la banconota e poi i due si sono allontanati. Un episodio che per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi, ma che testimonia ancora una volta quella che per certi gruppi di giovani è diventata una pericolosa normalità; andare in giro con coltelli e minacciare soprattutto ragazzi più giovani, all’apparenza più vulnerabili per portare a casa oggetti di valore o qualche spicciolo. I due minorenni insieme ai genitori hanno denunciato il fatto alla polizia che è subito arrivata sul posto. Difficile tuttavia l’identificazione della baby gang poiché a quell’ora in quell’area era buio. Le telecamere della zona potrebbero però fornire elementi utili agli agenti che ora stanno visionando i filmati. I due rapinatori devono rispondere di rapina aggravata.