Baby gang, un’altra aggressione. Ventenne pestato sul treno: "Sono sceso ma mi hanno inseguito"

Arriva la notizia di un altro inquietante fatto di cronaca che riguarda il territorio dell’Unione dei comuni Terre di Castelli. Ancora una volta, protagonista sarebbe una baby gang che ieri pomeriggio si trovava su un treno Vignola – Bologna. Il fatto è stato reso noto dalla savignanese Patrizia Ferrara, che tra l’altro si è presentata come candidata a consigliere nella lista di Silvia Vandelli a Castelvetro.

"Erano circa le 15 di sabato scorso – spiega – e mi trovavo all’asilo di Mulino di Savignano per andare a votare.

A un certo punto arriva un ragazzo di circa vent’anni, spaventatissimo e tumefatto in volto, che ci ha raccontato qualcosa di sconvolgente. Ha detto di essere di Spilamberto e di essere partito in treno da Vignola per andare a Bologna e prendere quindi un treno per Torino, dove doveva andare a giocare in un evento sportivo. Ma, nella breve tratta che va da Vignola a Mulino, alcuni ragazzini avrebbero cominciato non solo a infastidirlo, ma addirittura volevano rapinarlo degli oggetti di valore che aveva con sé.

Sempre stando al racconto di questo ragazzo – continua Ferrara – lui è riuscito con un balzo a scendere alla stazione di Mulino. Tuttavia, uno dei giovanissimi che voleva rapinarlo è sceso con lui, inseguendolo con un monopattino.

Il 20enne è però giunto al seggio elettorale di Mulino, dove ha raccontato la sua disavventura alle forze dell’ordine presenti e dove io stessa ho potuto assistere al sua richiesta di aiuto. Era disperato anche perché ha dovuto lasciare sul treno, per assicurarsi la fuga, il borsone con la sua roba che gli sarebbe servita a Torino.

L’unica nota positiva, sempre stando al suo racconto, è che non gli sarebbe stato portato via nulla di valore, poiché è riuscito a scappare portandosi appresso il portafoglio e tutto ciò che poteva interessare i rapinatori. E’ comunque inquietante – conclude Ferrara – che possano accadere cose simili".

Da parte delle forze dell’ordine non sono state diffuse notizie, al momento, riguardo all’identità del giovane e alla conferma o meno di questo episodio.