Baby gang, uno dei 5 arrestati rifà una rapina

Era stato sottoposto a misura cautelare dopo aver commesso, nonostante la giovanissima età, una serie di reati: sapeva quanto fosse sbagliato e grave ciò che aveva commesso insieme agli altri componenti del gruppo. Eppure ha continuato a mettere in atto lo stesso comportamento, arrivando a rapinare un ragazzino – nei giorni scorsi – all’esterno di un istituto scolastico. È scattato l’aggravamento per uno dei cinque studenti tra i 14 e i 17 anni, finiti nei guai per una serie di rapine e aggressioni ai danni dei coetanei. Ieri, infatti, la polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità, disposta dal Gip del Tribunale per i minorenni quale aggravamento del precedente provvedimento della permanenza in casa nei confronti di un ragazzino di 14 anni. Si tratta di uno dei cinque giovani, gravemente indiziati a vario titolo dei reati di rapina aggravata e lesioni ai danni di studenti minorenni tra il 28 ottobre e il 19 novembre dello scorso anno. Il gruppo, lo scorso 7 gennaio scorso era stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip. L’operazione era stata svolta congiuntamente dagli agenti della mobile, dall’arma dei carabinieri e dalla polizia locale. Il 14enne era stato sottoposto a misura al pari del fratello 17enne: i due erano ritenuti i più ‘attivi’ del gruppo. L’aggravamento è scattato dopo che gli agenti hanno constatato come lo studente avesse più volte violato le prescrizioni imposte relativamente agli orari. Non solo: il giovane ha pure rapinato un coetaneo all’uscita da scuola, dopo averlo minacciato. Anche all’altro 14enne del ‘branco’ è stata recentemente contestata un’altra aggressione avvenuta il 30 ottobre alla stazione delle corriere. Il minore ha però negato di essere stato presente quel giorno, essendo stato prelevato al termine dell’orario scolastico dagli educatori che lo assistono in un progetto riabilitativo. "Sono rimasto con loro per tutto il tempo e sotto la loro supervisione senza essermi mai allontanato, almeno per tutto il pomeriggio", ha dichiarato.

Valentina Reggiani