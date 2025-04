Baby gang violenta alla sbarra: 13 minorenni a processo per rapina e aggressioni

Modena, 23 aprile 2025 – Tredici ragazzi tra i 15 e i 17 anni e 26 vittime, tutte coetanee degli aggressori per oltre venti episodi di violenza avvenuti a Modena, davanti alle scuole o in autostazione tra ottobre e gennaio di quest’anno. Parliamo dei diversi gruppi di giovani rapinatori, i membri delle cosiddette ‘baby gang’ fermati dagli agenti della squadra mobile e dei carabinieri dopo minuziose e delicate indagini. Per tutti il Gip del tribunale dei minori di Bologna, su richiesta della procura ha emesso il decreto di giudizio immediato e l’udienza è stata fissata per il prossimo otto ottobre.

A gennaio erano stati individuati cinque dei diversi responsabili dei colpi e delle violenze, accusati a vario titolo di rapina aggravata e lesioni per atti messi a segno tra il 28 ottobre ed il 19 novembre. Gli accertamenti, che si sono avvalsi delle testimonianze delle coraggiose vittime e delle analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno permesso poi alle forze dell’ordine di accertare altri episodi di violenza e, soprattutto, di inserire nella lista degli indagati altri studenti minorenni. Il giudizio immediato è stato chiesto complessivamente per 13 ragazzini, ‘capitanati’ da due fratelli di 15 e 17 anni.

Molti degli indagati sono ora ristretti in comunità. Uno dei ragazzini è indagato anche per estorsione in concorso: con altri tre coetanei avrebbe accerchiato una delle vittime che, attraverso i propri genitori, ha sporto denuncia spintonandola per poi, asserendo di avere un’arma addosso, obbligarla a consegnare quanto il giovane custodiva addosso.

Tra gli episodi più gravi, quello avvenuto il 30 ottobre quando un minore è stato preso a pugni e calci dal branco, riportando diverse ferite ma, soprattutto, prostrazione psicologica. Non tutte le aggressioni avevano come obiettivo la rapina di oggetti, soldi e cellulari: in alcuni casi si è trattato di ‘pestaggi gratuiti’.

Agli indagati sono state contestate anche le aggravanti di aver agito in gruppo, all’esterno di istituti scolastici e ai danni di ragazzini minori. Uno dei giovani in attesa di giudizio ha continuato a rapinare coetanei nonostante fosse già sottoposto a misura. Ma ‘l’incubo’ baby gang continua: la sera di Pasquetta i residenti del centro, nei pressi di Vittorio Veneto hanno chiamato le forze dell’ordine dopo che un ‘branco’ di ragazzini ha ha scagliato sassi contro le vetrate di alcune abitazioni.