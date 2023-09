Bach anche per i bimbi E una storia a due voci

Splendori della grande musica ci accompagnano lungo la settimana. Triplo appuntamento per il Festival estense "Grandezze & Meraviglie" che mercoledì 27 sarà alla Rocca di Vignola con l’Ensemble Seicento e Fabio Missaggia, violinista e concertatore, fra "Concerto piccolo e concerto grosso", da Giovanni Gabrieli fino a Corelli e Vivaldi, poi sabato 30 alle 21 alla chiesa del Voto l’Ensemble Orfeo Futuro con il soprano Angelica Di Santo (nella foto) in "Soli Deo Gloria", i corali figurati di Bach: gli stessi esecutori saranno protagonisti domenica alle 10.30 del primo concerto ‘a misura di bambino’. Sempre domenica alle 15.30 torneranno i "Vespri d’organo" in Duomo a Modena con Stefano Manfredini e la flautista Anna Mancini. Prenderà il via anche il festival "Gli spazi del suono": domenica alle 16.30 alla Galleria Estense i Madrigalisti Estensi presenteranno la rassegna sulle opere sacre di Antonio Maria Pacchioni.

"Note oltre i confini" farà tappa sabato alle 18 nel ridotto del teatro Comunale di Modena con "Duetti", lezione concerto con il pianista Giovanni Bietti e i soprani Gemma Bertagnolli e Giulia Bolcato: due donne attraverso la storia della musica, da Monteverdi a Haendel. Mentre "Armoniosamente" domenica sarà al santuario di Stuffione di Ravarino con il flautista Giovanni Mareggini e l’arpista Davide Burani, insieme a Luca Ranieri e Maria Cecilia Bertoli, viola e violoncello.

s.m.