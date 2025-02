’Baci bendati’, il ritorno di Mazzoni: "Il mio disco più centrato sulla terra"

"Il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può. Del genio ho sempre avuto la mancanza di talento". Stampigliato sull’immagine di copertina del suo profilo Facebook sta questo aforisma – rapinato a Carmelo Bene – che ci dice molto dello spirito irresistibile e bisquadro di chi lo ha adottato. Per il nostro giornale è una vecchia conoscenza, lo abbiamo intervistato qualche tempo fa discettando del suo quarto album e facendo pronostici sul quinto.

Lui è un Lucio Corsi della montagna modenese a cui nemmeno i consigli disinteressati di Manuel Agnelli – cosa che effettivamente è avvenuta – farebbero cambiare idea sull’opportunità, prima o poi, di entrare nel circo-circuito musicale italiano. Per adesso, che equivale a un per sempre, non ci pensa proprio. I locali modenesi, emiliani e italiani inclini al cantautorato, meglio se a quote altimetriche importanti e provvisti di pianoforte, vanno benissimo.

Uno su mille ce la fa?

"Lucio è un maremmano, come io sono un montanaro. Si parte entrambi dalla materia più spessa e grossolana per fare musica. Sono contento per lui, ma io sto bene dove sono, il mio treno è passato e in stazione ad aspettare non ci torno".

Parliamo del quinto e ultimo album, ’Baci bendati’. Un titolo enigmatico al punto giusto. "Tra quelli che ho fatto è il più leggero, il meno drammatico, il più centrato sulla terra. È la realtà per come la vedo dalla finestra di casa mia a Piandelagotti: con un piede nello spazio e l’altro nel cimitero, il Mašino’s Hill dell’ultima traccia. Nessun enigma, si parla di amore, di vita e di amicizia. I baci bendati, in coppia col denaro stagnante, sono dentro la prima canzone, ’C’è amore su Marte’".

Il brano riuscito meglio?

"Ecco, questo sì che è un vero enigma a cui non c’è risposta. Posso dire che ’Amico’ è il brano con cui ho capito che avrei potuto fare un album completo. Si vive di sensazioni, e da questo brano me ne sono venute di molto positive. ’Piccolo uccellin’, per prendere un altro esempio, è un brano divertente e spensierato, un divertissement, forse il mio preferito".

In tutto nel disco si va poco oltre i 30 minuti. Quanta cura, nel senso di tecnica, metti nella finalizzazione dei tuoi progetti?

"Baci Bendati è un disco dove il tempo assume uno scorrere verticale, la linea del tempo si piega tra terra e cielo e vuole assecondare il ritmo universale delle emozioni. Non so dire quanto debbano durare queste emozioni, mi sembra si prendano un tempo congruo, il tempo giusto dell’ascolto che siamo disposti a concedere oggi a un cd".

Con chi suoni l’album?

"Con una band composita che si muove tra Modena e Carpi. Alle chitarre Claudio Luppi e Mirko Zanni col quale il sodalizio è di lunga data. Alla batteria c’è Samuele Lambertini già presente nei dischi precedenti, al basso il polistrumentista Daniele Rossi. Sarah Fornito mi ha aiutato con i cori e Luca Rossi mi ha curato la produzione artistica".

In questi ultimi anni il pantheon musicale di Emiliano Mazzoni si è arricchito?

"Ascolto di tutto. Ma credo che certi mostri sacri come Giovanni Lindo Ferretti, Cccp e Franco Battiato siano incancellabili. Mi limito al cantautorato italiano...".

Generoso Verrusio