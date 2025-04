Bacio con la forza, condanna a 10 mesi

Avevano chiacchierato per qualche minuto, come due ‘normali’ adolescenti. Lui, però, aveva iniziato a chiederle con una certa insistenza un bacio. La giovane, 17enne all’epoca dei fatti, aveva subito mostrato il proprio disappunto, rispondendo con fermezza ‘no’ e più di una volta. Il ragazzo, di due anni più grande, nonostante il diniego le aveva stretto il braccio dietro al collo per poi baciarla con la forza. Un ‘bacio a stampo’ che gli è costato la denuncia per violenza sessuale. Per l’episodio, avvenuto a febbraio dello scorso anno in autostazione a Mirandola infatti, l’imputato, un tunisino oggi 20enne residente a Mirandola è stato condannato ieri con rito abbreviato a 10 mesi e venti giorni di carcere.