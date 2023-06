Bacio gay, la foto che sfida la mafia a Modena diventa un caso

Modena, 3 giugno 2023 – Ritrovarsi , a 19 anni, al centro di una bufera politica per aver scattato una foto a due ragazzi che si scambiano un tenero bacio. Succede anche questo a Modena nel 2023: il teatro è l’istituto superiore ’Fermi’, una scuola molto apprezzata che da sempre fa il pieno di iscritti. Protagonista involontaria una ragazza, Chiara Vaccari, che ha scelto l’immagine del bacio tra i due giovani – la mano di uno accarezza la guancia dell’altro, sono uniti in un abbraccio appena accennato – per partecipare a un concorso sui temi della mafia e della libertà, indetto dalla scuola. "Questa foto esprime in pieno la mia idea di libertà – ha spiegato – E in una recente gita a Palermo ho toccato con mano come uno dei principali nemici della criminalità sia proprio la libertà di pensiero". Un’idea rafforzata dalle parole di Roberto Saviano, utilizzate come didascalia della foto: "La prima scelta contro la prassi mafiosa è rompere le sue regole, scardinare la sua aberrazione moralista".

Fin qui tutto bene. Quando, però, la foto viene esposta, insieme ad altre, nell’atrio della scuola, al ’Fermi’ si scatena il finimondo. Una professoressa, infatti, denuncia "un palese tentativo di censura" da parte della dirigente scolastica. Stando al racconto della docente, la preside avrebbe provato a far chiudere la mostra, ma in mancanza di una circolare specifica, gli insegnanti che avevano lavorato al progetto hanno comunque proceduto all’inaugurazione. E a tutt’oggi lo scatto ’della discordia’ è appeso nell’atrio dell’istituto. La notizia, una volta uscita, ha fatto saltare sulla sedia i sindacati ed è perfino giunta a Roma, alle orecchie del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. "Il ministro prenda posizione contro il tentativo di censura e le inaudite parole pronunciate dalla preside del ’Fermi’ Stefania Giovanetti, che ha accusato chi ha selezionato la foto di avere agito come le mafie, producendo reazioni indignate", hanno gridato i parlamentari del Pd Stefano Vaccari, Enza Rando e Maria Cecilia Guerra.

A sostegno della ragazza si è subito schierata anche Castelnuovo Rangone, cittadina alle pendici delle colline dove la studentessa risiede. "Per fare sentire a Chiara la vicinanza della sua comunità, abbiamo deciso di esporre la foto nella nostra biblioteca", spiega il sindaco Massimo Paradisi, che posa con lei – che indossa fiera una maglietta di Libera – e lo scatto.

Non sono mancate, però, anche le manifestazioni di sostegno alla preside. L’ex sottosegretario Carlo Giovanardi ha scomodato perfino l’iconico bacio tra i leader socialisti Breznev e Honecker per dire che "il bacio nella foto della studentessa", come quello tra i due leader rossi, "con la lotta alla mafia c’entra come i cavoli a merenda. Che male c’è a dirlo?".