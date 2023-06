Bacio gay a Modena, la preside: "Nessuna censura alla fotografia, volevo tutelare i ragazzi"

Modena, 9 giugno 2023 – “Non c’è stata alcuna censura né, tanto meno, una lettura politica della situazione come, invece, si è cercato in maniera insidiosa di sostenere, per screditare la mia immagine e la mia reputazione professionale. Il mio unico intento era quello di verificare se fosse stato tutelato il diritto alla riservatezza dei soggetti raffigurati".

Ha scelto di rompere il silenzio, per "ricondurre i fatti alla loro oggettività" la dirigente dell’istituto Fermi Stefania Giovanetti, dopo la ‘bufera’ che si è sollevata in merito alla foto di un bacio gay scattata nell’ambito di un concorso scolastico. "Nonostante i gravi, infondati e gratuiti attacchi diretti alla mia persona e alla mia professionalità, avevo preferito non rispondere, nella convinzione che fosse nel primario interesse dell’Istituto e dell’istituzione scuola non alimentare discussioni e polemiche individuali, sviluppate su fatti travisati – sottolinea la dirigente, spiegando di aver poi interrotto il silenzio per il perdurare della polemica – Ho sempre tutelato e rispettato i diritti di ognuno e le mie decisioni, nell’istituto, non hanno mai avuto una connotazione politica. Ho sempre appoggiato il contrasto all’omofobia e sostenuto la libertà di pensiero. La mostra-concorso intitolata ’Palermo Libera Tutti’ è nata da una iniziativa spontanea e meritevole di alcune insegnanti, che hanno accompagnato le quarte dell’Istituto in visita di istruzione a Palermo, nell’ambito del progetto legalità. L’obiettivo era di esporre immagini scattate dai ragazzi nel corso del viaggio".

La dirigente fa presente che la scuola è andata incontro alla richiesta delle docenti per l’utilizzo dei locali e l’esposizione delle foto. "Come c da circolare, in accordo con le docenti, la mostra avrebbe dovuto essere allestita per le 12 del 24 maggio, presso l’atrio dell’Istituto – spiega - ma al mio arrivo a scuola alle 7,15, le fotografie selezionate dalle docenti erano già state esposte e la mia attenzione – e quella di chi mi accompagnava – veniva attratta da due immagini che non ritraevano Palermo, bensì, due coppie di studenti, facilmente riconoscibili, in atteggiamenti intimi. Alla vista delle due fotografie – una delle quali ha poi vinto il concorso –, la mia preoccupazione è stata di verificare se fosse stato tutelato il diritto alla riservatezza dei soggetti raffigurati, trovandomi di fronte ad una situazione che diffondeva dati non solo personali, ma anche sensibili. D’altronde, la tutela della privacy, alla quale è tenuto tutto il personale della scuola, è ribadita anche dal recente aggiornamento del vademecum del Garante per la protezione dei dati personali. Ho cercato di comprendere chi fossero gli studenti ritratti nelle foto, se gli studenti e i loro genitori – in caso di minore età – fossero stati informati e se fosse stata raccolta la necessaria autorizzazione alla pubblicazione delle immagini, anche nel rispetto del Patto scuola-famiglia. Non avendo ottenuto risposta dalle organizzatrici, ho chiesto alla presidente della giuria di fornirmi, entro le 12, il verbale con indicazioni circa i criteri di lavoro e modalità di selezione, nel tentativo di comprendere se fossero stati considerati anche gli aspetti relativi alla riservatezza. Mi sono assentata per impegni istituzionali, terminati i quali ho appreso che la mostra era stata inaugurata e che le docenti non avevano fornito la documentazione relativa alla tutela della riservatezza. Questi sono i reali accadimenti, come confermato da buona parte dei docenti dell’Istituto Fermi. – dice – Con enorme dispiacere e sconcerto sottolineo che la mia condotta è stata volutamente travisata addebitandomi inesistenti tentativi di censure, addirittura omofobiche anche da parte di persone che erano perfettamente al corrente delle mie azioni. Auspico di aver chiarito la vicenda e che cessino accuse e polemiche del tutto infondate, che hanno gravemente leso la mia immagine e reputazione, per la cui tutela ho già conferito mandato al mio legale, professor Giulio Garuti, per procedere nelle sedi opportune".