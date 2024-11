Bacio tra ragazzi scatena l’odio social. “Frasi omofobe che fanno male”

Modena, 22 novembre 2024 – “Li manderei in un paese islamico, dove una donna che porta il velo fuori posto viene lapidata”. ‘Fate schifo’. ‘Gettatevi nell’Adige’. E ancora: ‘Viva il duce’. Sono questi i gravi commenti d’odio e di istigazione all’odio comparsi sotto la foto di due ragazzi che, felici, si baciano celebrando il proprio amore davanti all’Arena di Verona. Una foto scattata nei giorni scorsi che, in pochissimo tempo, ha scatenato l’odio social.

Quello per cui, a volte, si hanno gravi conseguenze. Quell’odio che ha distrutto non di rado la vita di giovanissimi. “Baciarti è come essere a casa”, scrive nel post in questione il 35enne Max Sanna, rivolgendosi al compagno. In pochi istanti, però, si scatena l’odio omofobo con tanto di ‘augurio’ di morte nei confronti dei due ragazzi. Il giovane, un commesso modenese preso di mira insieme al compagno reggiano, risponde alle offese che, però, si moltiplicano.

A quel punto Sanna pubblica nomi e cognomi dei leoni da tastiera sotto allo stesso post, sottolineando come l’omofobia, purtroppo, sia ancora prepotentemente diffusa. “E siamo nel 2024 – commenta con amarezza –. E’ la prima volta che mi capita una cosa del genere. Non sono le offese rivolte a me che mi fanno rabbia; a 35 anni del pensiero degli altri non mi interessa. Mi dà fastidio l’idea che queste frasi vengono rivolte magari ad un ragazzo giovane, che ha timore a dichiararsi. Sono frasi che portano a situazioni drammatiche: è appena uscito al cinema il film: ‘Il Ragazzo con i Pantaloni Rosa’ che ben fa capire quali possano essere le conseguenze di tali commenti. Gesti d’odio e discriminazione possono distruggere la vita di un ragazzo. Sto pensando di presentare denuncia nei confronti dei responsabili – annuncia ancora Max – non tanto per me stesso ma soprattutto per tutelare quelli ‘dopo di me’, i giovani e tutti coloro che non si sentono liberi di postare il proprio amore, i propri sentimenti. Tantissime persone hanno preso le nostre difese e questo mi ha dato conforto ma che nel 2024 ancora si debba combattere contro queste situazioni, questi commenti gravi e omofobi sinceramente non me lo aspettavo. Purtroppo ci sono persone che si sentono legittimate a commentare in questo modo ma qualcosa va fatto”.

Sono tantissimi, però, anche i commenti apparsi in poche ore a difesa appunto dei due fidanzati. “La vostra indignazione la esprimete con la stessa forza anche nei confronti di preti pedofili e nei confronti di vari mariti che tradiscono la moglie? O anche per i troppi femminicidi che ci sono ogni anno?", chiede qualcuno.