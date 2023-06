Badante a processo nega le accuse

"Io volevo bene a questi anziani: li accudivo, li assistevo, preparavo loro da mangiare. Quando sono arrivati a fare il sopralluogo, la mattina, si erano appena alzati e avevo da poco iniziato il mio lavoro.

Li avevo radunati in mansarda solo affinchè mangiassero insieme". Sono queste le parole pronunciate ieri in aula dalla operatrice socio sanitaria 56enne, accusata di aver trasformato la propria abitazione di Novi in una residenza per anziani, pur non avendo alcuna qualifica o autorizzazione. Una Cra abusiva, insomma. Quando la polizia municipale, all’epoca dei fatti (marzo 2019) era entrata nella casa della donna, aveva scoperto come i quattro anziani ospiti – tutte persone con forme di demenza gravi, allettate e non autosufficienti –, fossero ‘abbandonati a loro stessi’, sistemati in altrettanti letti in mansarda. L’accusa nei confronti dell’imputata è passata da abbandono di persone incapaci a maltrattamenti dal momento che, secondo la pubblica accusa, gli anziani ospiti vivevano in stanze anguste e in condizioni igienico sanitarie precarie.