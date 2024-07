Badminton, Grotti vince nel singolare

Durante lo scorso week end si è svolto presso il PalaPanini, il torneo 5° Grand Prix Modena Badminton powered by Young “evento sostenibile”. La manifestazione giunta alla quinta edizione, ha visto la partecipazione di oltre 257 atleti e para-atleti provenienti da tutte le regioni italiane. A livello sportivo è da evidenziare la prova del giovane vignolese Massimo Grotti, portacolori del Modena Badminton ed atleta della nazionale giovanile, che per la prima volta è riuscito a conquistare la vittoria nel torneo di casa nella categoria Under 19 Singolo Maschile con un percorso netto, senza mai perdere un set. Da sottolineare anche le prove di altri portacolori dell’associazione modenese Filippo Tarabusi, e Sirena Camila che hanno raggiunto i quarti di finale e Ronchetti Marcello fermatosi agli ottavi di finale; prime medaglie invece per le giovanissime della compagine emiliana Princess Catherine Anonuevo e Jillian Rabang, rispettivamente nelle categorie Under 13 e Under 11. Di particolare risalto anche la partecipazione della giocatrice Rosa di Marco, che si è imposta agevolmente nei confronti degli avversari.