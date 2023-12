"Bagni da rifare alle Barozzi, fate presto"

Sono ancora alcune inefficienze degli edifici scolastici a finire nel mirino dell’opposizione in consiglio comunale. Il consigliere Angelo Pasini (nella foto), a nome delle minoranze vignolesi, attacca: "A livello di manutenzione, si va di male in peggio! Servirebbero, così ci è stato riferito, circa 50mila euro per rifare i bagni alle ex scuole Barozzi (ora utilizzate anche da studenti del Levi, ndr), ma i soldi in cassa non ci sono. Dopo la materna "Andersen" di via Pace con bambini al freddo da 2 settimane e un rocambolesco trasloco organizzato l’8 dicembre, e l’auditorium alle medie "Muratori" senza riscaldamento da tempo, siamo stati informati di bagni intasati da oltre un anno alle "Barozzi". Nessun intervento risolutivo è previsto a breve. Nessun annuncio pubblico da parte del sindaco sul bellissimo evento di democrazia e partecipazione svoltosi giovedì scorso in municipio, con una delegazione studentesca del Levi. Poiché ci risulta che la delegazione studentesca ha protestato per la totale carenza di servizi igienici (un solo bagno mal funzionante per 6 classi di studenti, docenti e personale Ata), e che da oltre un anno chiede, senza soddisfazione, il ripristino di quelli "fuori servizio", presenteremo un’interpellanza".

m.ped.